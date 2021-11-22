Австрия сомневается в целесообразности санкций в отношении Беларуси

Президент Австрии Александер Шалленберг заявил на пресс-конференции в понедельник, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации в Беларуси.

Он подчеркнул, что республика с первых дней кризиса выступала за прямой диалог с гражданским обществом Беларуси и организовывала у себя на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции.

Шалленберг также обратил внимание на то, что организованная Веной конференция посылает сильный международный сигнал поддержки демократической, независимой и процветающей Беларуси.

По его словам, сегодняшняя конференция нацелена на поиск выхода из сложившегося политического тупика. "Мы все знаем, что в конечном итоге только диалог может открыть путь мирному переходу к мирной Беларуси и свободным и честным выборам”, - цитирует австрийского канцлера РИА Новости.