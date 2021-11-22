Азербайджан в 2021 году существенно увеличил поставки овощей и фруктов в Россию

С начала года Азербайджан, благодаря принимаемым в сфере фитосанитарного контроля мерам, значительно нарастил экспорт в Россию овощей и фруктов, рассказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

"Азербайджанский экспорт в Россию хурмы вырос на 46%, картофеля – на 23%, огурцов и корнишонов – на 35%, персиков и нектаринов – на 182%, арбузов – на 144%, винограда – на 178%, сливы и терна – на 33%, граната – на 17%, клубники – на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - перечислил он в понедельник на пресс-конференции.

Кроме того, добавил Тахмазли, в условиях ограничений Россельхознадзора, в Россию с начала года было экспортировано 119 тыс тонн азербайджанских томатов и 52 тонны яблок.