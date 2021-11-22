Тело погибшего обнаружено на месте взрыва в Махачкале

Взрыв газа в частном доме в Махачкале унес жизнь одного человека. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

"На месте взрыва газа найдено тело погибшего. Еще четыре человека ранее были госпитализированы с травами, по предварительной информации, все пострадавшие - несовершеннолетние. Под завалами может находиться еще один ребенок", - заявил он.

Напомним, что в одном из жилых домов на улице Амет-Хана Султана в Махачкале произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы.