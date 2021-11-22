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Северный Кавказ лидирует по доле работающих за зарплату меньше 15 тыс рублей

Северный Кавказ лидирует по доле работающих за зарплату меньше 15 тыс рублей

Регионы СКФО стали лидерами по доле низкооплачиваемых работников среди населения в 2021 году, говорится в исследовании РИА Новости.

Составители посчитали, какая часть населения получает зарплаты меньше 15 тыс рублей, а какая — больше 100 тыс рублей. Также они зафиксировали диапазон зарплаты, которую получает половина населения.

Так, в Чечне и Дагестане низкую зарплату получают 27,5% трудящихся, высокую получает лишь 1,3%. Самые распространнные зарплаты находятся в диапазоне 14-31 тыс рублей в Чечне и 14-32 тыс рублей — в Дагестане.

В Северной Осетии 27,4% низкооплачиваемых работников, 1,8% высокооплачиваемых, наиболее распространены зарплаты от 14 до 33 тыс рублей. В КБР эти показатели составляют 26,6%, 1,4% и 14-31 тыс рублей. В КЧР — 25,6%, 1,5% и 15-31 тыс рублей. В Ингушетии — 22,2%, 1,3% и 16-31 тыс рублей.

Стоит отметить, что Ставропольский край расположился в списке выше республик Кавказа, однако уступил Ростовской области и Краснодарскому краю. Так, в региону зарплату меньше 15 тыс рублей получают 18,3% работающих, больше 100 тыс рублей получают 2,1%. Самые распространнные зарплаты колеблются в диапазоне от 17 до 37 тыс рублей.

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