Северный Кавказ лидирует по доле работающих за зарплату меньше 15 тыс рублей

Регионы СКФО стали лидерами по доле низкооплачиваемых работников среди населения в 2021 году, говорится в исследовании РИА Новости.

Составители посчитали, какая часть населения получает зарплаты меньше 15 тыс рублей, а какая — больше 100 тыс рублей. Также они зафиксировали диапазон зарплаты, которую получает половина населения.

Так, в Чечне и Дагестане низкую зарплату получают 27,5% трудящихся, высокую получает лишь 1,3%. Самые распространнные зарплаты находятся в диапазоне 14-31 тыс рублей в Чечне и 14-32 тыс рублей — в Дагестане.

В Северной Осетии 27,4% низкооплачиваемых работников, 1,8% высокооплачиваемых, наиболее распространены зарплаты от 14 до 33 тыс рублей. В КБР эти показатели составляют 26,6%, 1,4% и 14-31 тыс рублей. В КЧР — 25,6%, 1,5% и 15-31 тыс рублей. В Ингушетии — 22,2%, 1,3% и 16-31 тыс рублей.

Стоит отметить, что Ставропольский край расположился в списке выше республик Кавказа, однако уступил Ростовской области и Краснодарскому краю. Так, в региону зарплату меньше 15 тыс рублей получают 18,3% работающих, больше 100 тыс рублей получают 2,1%. Самые распространнные зарплаты колеблются в диапазоне от 17 до 37 тыс рублей.