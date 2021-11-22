Свыше 20 тыс подростков в Казахстане уже вакцинировались Pfizer

Неделю назад в Казахстане стартовала вакцинация препаратом Pfizer подростков, за это время прививку сделал 20 381 школьник.

Кроме того, за наделю вакцинировались Pfizer 4 674 кормящие матери и 2 499 беременные женщины, сообщает Минздрав республики.

Всего Казахстана закупил 4 млн 230 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer, препарата хватит 2 млн 115 тыс человек.

До конца года Pfizer станет доступен на платной основе гражданам, планирующим международные поездки в страны, где необходим паспорт вакцинации с признанной в ВОЗ вакциной.