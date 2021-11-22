Вирусолог раскритиковала ПЦР-тесты за обилие ложноотрицательных результатов

В начале заболевания около 80% ПЦР-тестов дают ложноотрицательный результат, рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова.

"Есть исследования, которые показывают, что процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования только 20% ПЦР-тестов показывают положительные результаты. Только на третий-восьмой день процент выявления вырастает до 80%. То есть 80% тестов положительны, а 20% все равно остаются в негативе", - сообщила вирусолог в рамках круглого стола "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Процент ложноотрицательных тестов снова растет на 20-21 день, добавила Малинникова. "Важно понимать, что вирус в организме еще сохраняется, а ПЦР уже отрицательный", - указала она.

Достоверно выявить коронавирус методом ПЦР-тестирования можно в очень короткий период времени, констатировала специалист.

"Мы видим по количеству людей, которые имеют антитела <…>, что человек действительно перенес инфекцию, но ПЦР у него был отрицательный", - заявила Малинникова.