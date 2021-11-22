Песков ответил на возможное принятие проекта о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Кремлю рано давать оценку внесенный в Госдуму законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников, еще предстоит работа над документом в парламенте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который запрещает указывать национальность преступника в СМИ. По словам авторов, данный запрет позволит сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие в стране, так как распространение подобных сведений может оскорбить национальные и религиозные чувства "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".