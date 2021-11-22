Кто разжигает войну на Донбассе на пороге зимы?

Украинская армия впервые применила проданные США противоракетные комплексы "Джавелин". Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. "Буданов сказал, что системы Javelin также использовались против российских войск", – пишет издание Millitary Times.

Около месяца назад ВСУ сообщили о применении еще одного иностранного приобретения – турецких беспилотников Bayraktar. По мнению Буданова, американские ПТРК вместе с турецкими БПЛА станут фактором психологического сдерживания для войск ДНР и ЛНР.

Тем не менее, одних "джавелинов" Украине недостаточно, считает глава разведки Буданов. Он рассчитывает на дополнительную помощь Вашингтона Киеву.

Судя по последним новостям, Украина всерьез готовится к обострению ситуации не только на Донбассе, но и на границе с Россией. В Киеве убеждены, что Москва не сегодня так завтра предпримет наступление. Главный вопрос в том, действительно ли Киев боится вторжения, или же применение продукции иностранного ВПК нацелено на то, чтобы спровоцировать атаку ВС РФ.

Военный обозреватель Дмитрий Таран полагает, что применение систем Javelin обостряет напряженность на Донбассе. "Оно, безусловно, обостряет и очень сильно. Оно создает напряжение, которое, по оценке американских кураторов наших украинских товарищей, должно загнать Россию в состояние, когда она должна будет ответить силой. А это исключено. Не раз политическое руководство заявляло, что воевать с Украиной мы не будем", - прежде всего сказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

"Американцы, которые уходят из Украины, не могут уйти без сохранения лица, они обязательно должны хлопнуть дверью. Эти заявления, применение "Джавелинов" и "Байрактаров" и являются таким хлопаньем дверями. На это надо смотреть спокойно. У нас есть другие способы влияния на ситуацию, и, в конце концов, мы заберем Украину мирно, без единого выстрела", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

В Киеве и Вашингтоне убеждены, что войну затевает Россия. На минувших выходных, как сообщил источник CBS, разведка США предупредила Европу о скоро вторжении России на Донбасс. Якобы операция совершится в ближайшие несколько недель, и ее вероятность растет с приближением холодов. Американские СМИ утверждают, что президент РФ намерен предпринять наступление для получения контроля над большей частью украинской земли, поясняя, что дестабилизация Украины может привести к установлению там пророссийского правительства.

Свои выводы эти эксперты строят на другом "инсайде" – о концентрации российских войск у границ Украины. Украинские силовики насчитали до 90 тыс военнослужащих ВС РФ. Ранее Кремль уже давал понять, что речь не идет об украинской границе, войска размещены в Ельне за сотни километров от соседнего государства, однако тревога на Западе не стихает.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военный блок внимательно следит за "большой и необычной концентрацией российских войск" у Украины. "Существует срочная необходимость, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность в отношении этого наращивания вооруженных сил, провела деэскалацию и снизила напряжённость", — заявил он после встречи с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Российская сторона уверена, что войну планирует Украина при подстрекательстве ее западных союзников. "Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть США. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Украина, по его мнению, добивается силового пути решения конфликта на Донбассе, и делает это "скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше".

Ранее США направили в акваторию Черного моря три боевых корабля и начали здесь проводить военные учения вместе с ВМС Румынии и Турции. Пока НАТОвцы играли мускулами, пугая при этом весь мир "российской агрессией", МИД России решил внести ясность в переговорный процесс. 18 ноября ведомство обнародовало переписку его главы Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии о переговорах по Донбассу. На Смоленской площади этот шаг обосновали тем, что позиция Москвы "подвергается искажениям". МИДы двух европейских стран обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола.

Таран считает, что публикация переговоров усиливает позиции России. "На протяжении восьми лет Франция и ФРГ замешаны в осуществлении государственного переворота на Украине, это же их послы визировали гарантии Януковичу. Потом, когда возникли Минские соглашения, все время покрывали действия Киева. И наступил момент, в который надо будет нашим партнерам просто-напросто указать на их недостатки, в результате чего наши переговорные позиции усиливаются. Они могут утверждать, что угодно, но вот их слова, сказанные на переговорах с нами, пусть вся международная общественность это знает. Это вынужденный ход, который усиливает нашу переговорную позицию", - говорит эксперт.

Заметим, что переговоры по украинскому урегулированию с участием "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция) не проводились почти два года. Слово "война" при описании перспектив решения в публикациях СМИ звучит намного чаще, чем "дипломатия".

Очевидно, что с точки зрения здравого смысла "вторжение в Украину" не выгодно России. Против нее и так действуют санкции за Крым и Донбасс. Дополнительная активность в соседней стране может привести к усугублению экономического нажима. Война больше нужна Украине, ибо это она хочет вернуть утраченные территории. Только, в отличие от Москвы, у Киева нет никаких гарантий своей победы. Единственным победителем при любых раскладах останутся провоцирующие украинцев США. Вашингтон будет использовать обострение, чтобы еще глубже зайти в Украину и лишний раз назвать своего геополитического конкурента Россию "агрессором".