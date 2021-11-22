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Футболист из Осетии обманул спортсмена, представившись родственником теннисиста Карацева

Футболист из Осетии обманул спортсмена, представившись родственником теннисиста Карацева

Футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев обманом завладевал деньгами известных спортсменов, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что 27-летний Карацев, ранее ранее выступавший за молодежные команды, писал спортсменам от лица друзей и просил деньги в долг. Жертвами злоумышленника оказались баскетболисты Кайл Хайнс, Семён Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячков, футболистки Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный также клюнул на уловки мошенника. Карацев представился бойцом UFC Алексеем Алейником и попросил дать ему 50 тыс рублей и даже показал настоящий номер бойца. Запашный дал деньги, однако понял, что его обманули.

В полицию обратился теннисист Михаил Южный, который пообещал передать футболисту 100 тыс рублей. Преступник, в свою очередь, представился родственником теннисиста Аслана Карацева и приехал якобы по его просьбе. Там злоумышленника и задержали полицейские.

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