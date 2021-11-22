Футболист из Осетии обманул спортсмена, представившись родственником теннисиста Карацева

Футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев обманом завладевал деньгами известных спортсменов, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что 27-летний Карацев, ранее ранее выступавший за молодежные команды, писал спортсменам от лица друзей и просил деньги в долг. Жертвами злоумышленника оказались баскетболисты Кайл Хайнс, Семён Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячков, футболистки Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный также клюнул на уловки мошенника. Карацев представился бойцом UFC Алексеем Алейником и попросил дать ему 50 тыс рублей и даже показал настоящий номер бойца. Запашный дал деньги, однако понял, что его обманули.

В полицию обратился теннисист Михаил Южный, который пообещал передать футболисту 100 тыс рублей. Преступник, в свою очередь, представился родственником теннисиста Аслана Карацева и приехал якобы по его просьбе. Там злоумышленника и задержали полицейские.