Турецкий спецназ начал седьмой этап антитеррористической операции Eren Kis

Спецназ полиции и жандармерия Турции приступили в провинции Битлис к седьмому этапу антитеррористической операции Eren Kis. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

В поиске и ликвидации террористов на востоке страны принимают участие 680 бойцов спецназа полиции и жандармерии. Районы провинции прочесывают 38 групп спецназа.

В ведомстве отметили, что целью операции является ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции, передает агентство Anadolu.