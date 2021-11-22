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Турецкий спецназ начал седьмой этап антитеррористической операции Eren Kis

Турецкий спецназ начал седьмой этап антитеррористической операции Eren Kis

Спецназ полиции и жандармерия Турции приступили в провинции Битлис к седьмому этапу антитеррористической операции Eren Kis. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

В поиске и ликвидации террористов на востоке страны принимают участие 680 бойцов спецназа полиции и жандармерии. Районы провинции прочесывают 38 групп спецназа.

В ведомстве отметили, что целью операции является ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции, передает агентство Anadolu.

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