В России подорожают конфеты

Часть поставщиков и производителей кондитерской продукции предупредила российские торговые сети о скором подорожании, пишет газета "Известия".

Компания-производитель "Акконд" с 1 декабря поднимает цены на 5-20%. Кондитерские изделия брендов "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Коркунов" станут дороже в среднем на 6%. В начале года их продукция уже стала дороже на 6%.

Рост цен кондитеры объясняют увеличение цен на ингредиенты (сахар, патоку, какао и фундук), упаковку, горюче-смазочные материалы.

Предприятия кондитерской промышленности работают в России условиях значительного роста издержек, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.