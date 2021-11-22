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Метель приостановила движение на дорогах в Восточно-Казахстанской области

Метель приостановила движение на дорогах в Восточно-Казахстанской области

На востоке Казахстана 22 ноября с 16:20 ограничено движение грузовиков и автобусов.

В связи с метелью и гололедом движение ограничили на дорогах: Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ (км 15-105, участок поселок Белоусовка – город Риддер); Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (км 15-103, участок поселок Глубокое - граница РФ).

Ограничение касается грузовых машин и общественного транспорта.

"В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок", - сообщают в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Работает круглосуточный call-центр по номеру 1403, на горячую линию можно позвонить в случае возникновения внештатных ситуаций.

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