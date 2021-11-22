Москва и Вашингтон обсуждают проведение новых переговоров Путина и Байдена

Россия и США обсуждают детали проведения нового контакта президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорят до нового года по видеосвязи. "Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - поведал пресс-секретарь российского лидера.