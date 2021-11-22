В Кремле рассказали, когда Путин сможет испытать назальную вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин пока не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока только он изъявил готовность, об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков отметил, что испытание такого препарата президентом состоится после того, как это одобрят медики. "Своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с заместителем директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, что ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Он также подчеркнул, что готов стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 257 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявлены 9 366 839 случаев заражения.