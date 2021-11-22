Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси могут встретиться в Ашхабаде

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси могут провести встречу на саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

"Для лидеров двух стран естественны двусторонние встречи в рамках саммитов. Конечно, мы должны уточнить подробности в Аппарате президента", - поведал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Он также заявил о важности состоявшегося накануне визита в Тегеран заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. "Визит заместителя премьер-министра рассчитан на улучшение отношений между странами. Ирано-азербайджанские отношения вступают в новую фазу", - сказал Хатибзаде.

Напомним, 21 ноября в Тегеране состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. В ходе беседы стороны обсудили события в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, после завершения Карабахской войны у Азербайджана и Ирана появилась новая и весьма обширная повестка сотрудничества в дополнение к той, которая существовала ранее.

"Прежде всего необходимо отметить, что в результате Отечественной войны были освобождены от оккупации 130 км ирано-азербайджанской границы. Поэтому первый вопрос из тех, которые могут обсудить президенты на встрече в Ташкенте – это делимитация и демаркация границы вместе с открытием там пунктов пропуска", - прежде всего сказал он.

"С точки зрения предложенной президентом Турции платформы "3+3" одним из важнейших партнеров для Азербайджана также является Иран. Поэтому за темой демаркации границ наверняка последует тема дальнейшего экономического сотрудничества", - ожидает Арзу Нагиев.

"В этом плане необходимо подчеркнуть, что Иран может участвовать в проектах восстановления освобожденных районов Азербайджана. То есть у двух стран в целом есть, что обсуждать в экономическом, социальном и политическом плане. С повестки дня не снимаются, к примеру, проект "Север-Юг" и расширение приграничной торговли", - обратил внимание депутат Милли Меджлиса.