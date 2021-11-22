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Посольство Азербайджана откроется в Ватикане

Посольство Азербайджана откроется в Ватикане

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле.

Президент поручил кабмину республики решить вопросы по материально-техническому снабжению и финансированию в связи с обеспечением деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле. Также правительству поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Документ подписан 22 ноября.

Структуру и штатное расписание посольства республики в Ватикане утвердит министерство иностранных дел Азербайджана.

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