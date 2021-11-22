На Кубани не будут требовать QR-коды в транспорте

В общественном транспорте Краснодарского края не планируют вводить QR-коды.

С 22 ноября на Кубани будут требовать QR-кода при посещении некоторых мероприятий и объектов, однако эта мера не касается общественного транспорта.

Напомним, с понедельника QR-коды требуют в городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте Татарстана, это нововведение привело к массе конфликтов. Таксисты на фоне транспортного коллапса резко подняли цены.

В общественном транспорте Краснодарского края обязательным является соблюдение масочного режима, он действует в маршрутках, троллейбусах и трамваях. Устраиваются рейды по выявлению пассажиров без масок, их решено высаживать из транспорта ради здоровья остальных пассажиров.