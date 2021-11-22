"Кавказский диалог" в Грозном обсудит послевоенное урегулирование на Южном Кавказе

Сегодня в Грозном, в Чеченском государственном университете имени А. А. Кадырова стартовал международный научно-образовательный форум "Кавказский диалог-2021", организованный совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии А. М. Горчакова. Как рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" участник форума, приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде, в этом году в центре внимания трехдневного "Кавказского диалога" окажется послевоенное урегулирование армяно-азербайджанских отношений и роль России как посредника в этом процессе.

"Форум "Кавказский диалог" Фонда поддержки публичной дипломатии А. М. Горчакова всегда был ориентирован на дискуссии и контакты закавказских стран и России. В этом году одна из центральных тем – послевоенное урегулирование в регионе. Российская Федерация является гарантом мирной стабилизации отношений Азербайджана и Армении, что очень важно, и как раз в этом ключе идет взаимодействие с молодыми экспертами и исследователями", - прежде всего сообщил Мурад Садыгзаде.

Эксперт подчеркнул, что подобный диалог необходим для обеспечения мирного будущего отношения южнокавказских республик и России. "Это подготовка условий для того, чтобы страны в регионе нормально общались, а их тесные связи с России сохранялись. Значимость подобного диалога между представителями России, Азербайджана и Армении нельзя переоценить", - подчеркнул он.

Также в фокусе форума проблематика восстановления экономик в пандемических и постпандемических условиях. "Речь идет об обмене опытом о том, как страны боролись с экономическими вызовами пандемий, и обсуждении того, как можно консолидировать свои силы и совместно противостоять новым невзгодам, как справляться с аналогичными кризисами, которые, возможно, будут возникать в будущем", - рассказал Мурад Садыгзаде.

"Третье ключевое направление форума в этом году – гуманитарные связи. Они важны и с точки зрения экономики, поскольку укрепление гуманитарных связей приводит к улучшению экономических отношений, так и, конечно, с точки зрения политических и военно-политических задач. Если продуктивно развивать гуманитарную часть, появятся дополнительные возможности для того, чтобы не допускать военные столкновения и непонимание на политическом или любом другом уровне", - заключил участник "Кавказского диалога".

Отметим, что форум "Кавказский диалог" является ежегодной научно-образовательной дискуссионной площадкой для молодых специалистов стран региона, на которой ведется обмен мнениями по актуальным для Кавказа вопросам мировой политики и международных отношений.