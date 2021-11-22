Песков рассказал, как себя чувствует Путин после ревакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин нормально себя чувствует после ревакцинации от коронавируса COVID-19.

"Нормально... только что проводил встречу", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о самочувствии главы государства после ревакцинации, передает РИА Новости.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с заместителем директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, что ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Он также подчеркнул, что готов стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 257 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявлены 9 366 839 случаев заражения.