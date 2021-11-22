Гарибашвили пошел войной против "аптечной наркомании"

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об ужесточении правил продажи психотропных препаратов в стране.

"В последнее время законодательство стало довольно либеральным по отношению к наркомании. И наша молодежь, вместо того чтобы заняться спортом, учиться и работать, занята потреблением этих вредных веществ. Поэтому продажа психотропных препаратов должна быть ужесточена", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Премьер Грузии подчеркнул, что лично проследит за процессом исполнения данного вопроса.