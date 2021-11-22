Ситуация на белорусской границе грозит России дефицитом импортных товаров

Перебои в поставках импортных товаров в Россию могут случиться в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС. Об этом вице-премьера Андрея Белоусова предупредил Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), пишет "Коммерсантъ".

В письме КСИИ (в него входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever) говорится, что крупные ретейлеры уже столкнулись с задержками, поставщики предупреждают о возможном росте цен на импортные товары.

Через белорусскую границу идет около 10% российского импорта в натуральном выражении, абсолютное большинство поставок - автомобильные. Через Беларусь в Россию везут продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости.

В настоящее время на КПП "Бобровники" на границе Беларуси и Польши стоит пробка из грузовиков, растянувшаяся на 25 км. Фуры стоят на границе по 80 часов, при этом день простоя обходится минимум в 500 евро на каждую машину. Водители ищут альтернативные пути, в связи с этим пробки также образовались на границах с Литвой и Латвией.

Бизнес просит Белоусова помочь в обеспечении координации между ведомствами, а также подготовиться к увеличению грузопотоков через российско-латвийскую границу.