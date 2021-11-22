Президентом РПЛ избран Хачатурянц

Новым главой Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно избран Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте РПЛ.

Выборы президента состоялись на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ. Хачатурянц был единственным кандидатом на эту должность.

Напомним, Сергей Прядкин, предыдущий президент РПЛ, покинул должность 5 октября 2021 года. Он возглавлял организацию с 2007 года.