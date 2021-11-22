Очередная волна коронавируса отступает в Подмосковье

В Московской области на спад пошла очередная волна коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим, что очередная волна ковида уходит. Вместе с тем тема вакцинации, QR-кодов активно обсуждается и в Государственной думе, и, самое главное, на многих кухнях", - сказал губернатор на совещании правительства региона в понедельник.

Воробьев подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы житель мог легко и понятно получить QR-код "для того, чтобы иметь доступ туда, куда тебе необходимо - это общественный транспорт или общественные места".

В Московской области с начала пандемии выявили 574 194 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 505 779 человек, умер 10 001 пациент.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье составляет 69,6%.