Грабители лишили православный храм в Нур-Султане пожертвований

В Нур-Султане грабители ограбили храм в честь Серафима Саровского, сообщает пресс-служба полиции города.

Как заявили в ведомстве, грабители ночью перелезли через забор, разбили окно на цокольном этаже храма и похитили оттуда шесть ящиков с пожертвованиями. Общая сумма составила 170 тыс тенге ($400).

Сотрудники церкви обратились в полицию, которые задержали подозреваемых в течение суток. Преступниками оказались двое 27-летних мужчин, они признались в содеянном.

В полиции отметили, что в 2019 году криминальный дуэт уже привлекался к уголовной ответственности.