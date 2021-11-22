Мишустин поручил установить госконтроль за ценами на жизненно необходимые лекарства

Утвержден порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня обсудим ряд социальных вопросов. Один из них касается цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, которые входят в соответствующий перечень. Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости", - заявил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Глава кабмина подчеркнул, важно "чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан".