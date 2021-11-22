Беларусь организует еще один рейс для возвращения мигрантов на родину

В конце ноября для мигрантов с Ближнего Востока, желающих вернуться на родину, будет организован второй вывозной рейс из Минска. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что власти готовы организовать такой рейс, если найдется достаточное количество желающих улететь домой.

"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди - беженцы. Их желания для нас закон. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - цитирует главу государства "Sputnik Беларусь".

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.