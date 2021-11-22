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Новый мэр Батуми готов к диалогу с оппозицией

Новый мэр Батуми готов к диалогу с оппозицией

Новоизбранный глава Батуми Арчил Чиковани заявил о готовности сотрудничать с представителями оппозиционных партий в сакребуло города.

"Предвыборные волнения прошли, теперь мы все должны отложить наши политические взгляды в сторону и сотрудничать в последующие четыре года, чтобы реализовать все те проекты, которые ждут жители Батуми. Я уверен, что у нас это получится", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Он считает, что сможет сможет конструктивно работать со всеми партиями.

Чиковани не исключает, что бюджет города на 2022 год будет утвержден старым составом городского собрания, а новый состав сакребуло сможет контролировать и корректировать бюджет в течение следующего года.

 

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