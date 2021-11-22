Обязательная вакцинация в Ростовской области коснется жителей старше 60 лет
Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.
Согласно постановлению об обязательной иммунизации отдельных категорий граждан, вакцинацию обязаны пройти "Люди в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем", говорится в документе опубликованном на сайте Роспотребнадзора области.
Данная мера связана с низким охватом прививками в этой возрастной группе - иммунизацию прошли около половины пожилых жителей.
Работодателей в Ростовской области обязали организовать вакцинацию сотрудников старше 60 лет до 20 декабря.
В документе отмечается, что прививать от коронавируса лиц в возрасте старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями следует «в приоритетном порядке, для чего сформировать на каждом врачебном участке списки подлежащих вакцинации граждан из этой категории".
Всего в Ростовской области прививку от коронавируса сделали уже почти 1,8 млн человек.