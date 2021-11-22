Гарибашвили призвал занять трудоспособных граждан работой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что власти должны принять смелые и эффективные шаги, чтобы повысить мотивацию у трудоспособных граждан искать новую работу.

"В рамках социальной политики взрослое трудоспособное население, наши граждане привыкли к бедности, безработице и бездействию. Нет мотивации улучшать элементарные жилищные условия, а это катастрофа, это возмутительно. Мы, как правительство, должны предпринять смелые, эффективные шаги", - сказал он.

По словам Гарибашвили, на сегодняшний день у трудоспособного, социально незащищенного гражданина нет мотивации начать новую работу из опасений, что после этого государство откажется выплачивать ему социальную помощь.



"Наши граждане привыкли к бедности, бездействию и этой поистине невыносимой ситуации. На сегодняшний день у нас около 600 тыс социально незащищенных граждан, из которых не менее 200 тыс, если не больше, - это трудоспособные граждане, у которых нет мотивации искать работу в связи с текущей социальной политикой", - цитирует его "Грузия Online".

По словам Гарибашвили, есть много примеров, когда человек, покупая телевизор или холодильник, теряет баллы и лишается социальной помощи. "Если на рынке доступна сезонная социальная работа, они не заинтересованы в том, чтобы одновременно устраиваться на работу и получать дополнительный доход", - обратил внимание глава правительства.

Он подчеркнул, что властям необходимо создать гибкую систему, которая позволит сохранить ту помощь, которую граждане получают сегодня, в виде заработной платы, но только за конкретную общественную деятельность. "И затем они могут найти и начать новую работу и получать дополнительный доход. У них должна быть свобода найти две или три работы и приносить больший доход своим семьям", - добавил премьер.

Глава правительства также анонсировал создание рабочей группы под руководством вице-премьера Левана Давиташвили, которая через несколько недель представит новое социальное видение.