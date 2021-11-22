Учения НАТО стартовали в Латвии

В понедельник в Латвии начались международные военные учения Winter Shield 2021 ("Зимний щит").

Учения будут проходить на Адажском полигоне до 4 декабря, сообщает министерство обороны Латвии.

В маневрах будут участвовать военнослужащие механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, ВС Литвы, Европейское командование ВС США, а также представители земессардзе (народного ополчения).

В рамках учений будут проводиться ежедневные боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

С 22 ноября по 4 декабря по дорогам Латвии будет перемещаться военная техника латвийских и союзных вооруженных сил, в тот же период в воздушном пространстве государства будут совершать полеты военные самолеты.