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В ДТП на Ставрополье пострадали два человека

В ДТП на Ставрополье пострадали два человека

Юный лихач стал виновником тройной автоаварии в Ставрополе, в котором пострадал он сам и его пассажирка, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону

Инцидент произошел 22 ноября ночью на улице Доваторцев. Водитель "Мерседеса" двигался в сторону улицы Тельмана и, не справившись с управлением, столкнулся с попутным BMW, а тот по инерции врезался в "Ладу Приору" впереди. Сам "Мерседес" въехал в дорожное ограждение. 

В результате происшествия пострадали автомобилист и его 19-летняя пассажирка. В полиции выяснили, что машина не была застрахована, и на ней установлена летняя резина.

Помимо этого, стало известно, что 18-летний лихач из соседнего региона получил права меньше полугода назад, но уже 60 раз был оштрафован за превышение скорости.

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