В ДТП на Ставрополье пострадали два человека

Юный лихач стал виновником тройной автоаварии в Ставрополе, в котором пострадал он сам и его пассажирка, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону

Инцидент произошел 22 ноября ночью на улице Доваторцев. Водитель "Мерседеса" двигался в сторону улицы Тельмана и, не справившись с управлением, столкнулся с попутным BMW, а тот по инерции врезался в "Ладу Приору" впереди. Сам "Мерседес" въехал в дорожное ограждение.

В результате происшествия пострадали автомобилист и его 19-летняя пассажирка. В полиции выяснили, что машина не была застрахована, и на ней установлена летняя резина.

Помимо этого, стало известно, что 18-летний лихач из соседнего региона получил права меньше полугода назад, но уже 60 раз был оштрафован за превышение скорости.