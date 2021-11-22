Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе будет бесплодна без участия Москвы

Предстоящая 15 декабря встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита программы "Восточного партнерства" в Брюсселе почти наверняка не закончится ничем, ведь в ней не участвует главный посредник послевоенного урегулирования, заинтересованный в нормализации отношений Еревана и Баку - Россия. Такое мнение в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" высказали российские эксперты, комментируя инициативу Пашиняна о проведении переговоров в Брюсселе вместо Москвы.

Директор Института политических исследований Сергей Марков прежде всего отметил, что Никол Пашинян является прозападным политиком. "Как прозападный политик он хочет, чтобы Армения двигалась в сторону Запада. Одновременно он использует это для попыток надавить на Россию с требованием, чтобы она заняла более проармянскую позицию. Пашинян совершенно недоволен тем, что Россия заняла нейтральную позицию в отношении Армении и Азербайджана, и теперь он стал шантажировать Москву реверансами в сторону Брюсселя", - сообщил он.

Подобный курс давления на Россию с помощью Запада не может быть удачным для Армении. "На мой взгляд, эта позиция не приведет Никола Пашиняна к успеху, она вызовет в Москве только еще большее раздражение. Быть реальным модератором между Ереваном и Баку Франции и Евросоюзу не удастся - просто потому, что Азербайджан модераторство Франции не примет. В Баку прекрасно знают, что позиция Парижа является откровенно проармянской", - подчеркнул Сергей Марков.

В связи с этим практической пользы для региона от встречи лидеров двух стран в Брюсселе не будет. "Я думаю, следует ожидать попыток Евросоюза прорваться к теме послевоенного армяно-азербайджанского урегулирования. Конечно, прозвучат уважительные слова руководства Азербайджана и Армении в адрес Евросоюза, ссориться с богатым и влиятельным блоком государств с населением в 500 млн человек никто не станет. Но реального продвижения мирных процессов на Южном Кавказе не будет", - заключил политолог.

Политик, журналист, общественный деятель Максим Шевченко также спрогнозировал отсутствие практических результатов встречи в Брюсселе. "Я думаю, что ожидать от нее ничего не стоит, потому что у Европейского Союза нет никаких реальных инструментов для того, чтобы воплотить в жизнь какие-либо договоренности, которые последовали после войны 2020 года. При всем при этом отдать дань вежливости, чтобы Европейский Союз не чувствовал себя совершенно исключенным из процесса, тоже необходимо", - заявил он.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко назвал инициативу Никола Пашиняна подтверждением курса Еревана на дистанцирование от России. "Пашинян сделал все, чтобы сорвать встречу под эгидой России, и показал, что его основное направление - это Североатлантический альянс. Именно там он ищет новых партнеров, прежде всего, в лице Франции, а за ними и США", - сказал он.

"Пашинян давно ищет, кем заменить российскую миротворческую миссию в Карабахе. Я думаю, что этот вопрос он и будет ставить в Североатлантическом альянсе, как минимум, зондировать для этого почву. Тем более что после боев на прошлой неделе у него появился для этого повод - в Ереване уже кричат, что Россия не защитила Армению после ее обращения, а потому неплохо бы поискать нового партнера. Естественно, такого партнера на Западе Никол Пашинян не найдет, но это вобьет дополнительный клин между Россией и Арменией", - обратил внимание эксперт.

"Что касается значимости встречи для самого урегулирования армяно-азербайджанских отношений, то тут ожидать ничего не приходится. Будет лишь продолжение криков в Армении, что они ищут себе нового партнера, и криков в Североатлантическом альянсе, что им удается постепенно выдавливать Россию с Южного Кавказа. В Брюсселе Никол Пашинян будет рассказывать, как Россия его "предала", в связи с чем теперь он ищет ей замену. Серьезных последствий не будет, при этом встреча создаст неприятный для России информационный фон", - резюмировал Алексей Фененко.