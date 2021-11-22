Гарибашвили выступил за поэтапный запрет онлайн-казино

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завил о необходимости поэтапного запрета на онлайн-казино в республике.

По его словам, на первом этапе глава Минфина представит законодательную инициативу, которая подразумевает повышение налогов для владельцев онлайн-казино. "Их абсолютное большинство - это иностранные компании. К сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - сказал он на заседании правительства.

Далее Гарибашвили отметил, что возрастной ценз для игры в онлайн-казино будет повышен с 18 до 25 лет.

Также премьер обратил внимание на то, что согласно подсчетам властей, из-за работы онлайн-казино ежегодно из страны утекают 1,5 млрд лари (более $482 млн).