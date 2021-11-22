Пять человек разбились в аварии в Ставропольском крае

Пять человек пострадали в Левокумском округе Ставрополья днем на трассе Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. Водитель "Ниссана" во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Ларгус". От удара машины съехали в обочину.

Обоих водителей, пассажира "Лады" и двоих пассажиров "Ниссан" пришлось госпитализироваться.

Правоохранители установили, что водитель иномарки, житель Шпаковского округа, был трезв, проверка продолжается.