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Пять человек разбились в аварии в Ставропольском крае

Пять человек разбились в аварии в Ставропольском крае

Пять человек пострадали в Левокумском округе Ставрополья днем на трассе Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. Водитель "Ниссана" во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Ларгус". От удара машины съехали в обочину.

Обоих водителей, пассажира "Лады" и двоих пассажиров "Ниссан" пришлось госпитализироваться.

Правоохранители установили, что водитель иномарки, житель Шпаковского округа, был трезв, проверка продолжается.

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