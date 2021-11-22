Грузинские шахматистки стали вице-чемпионками Европы

Женская сборная Грузии по шахматам в составе Наны Дзагнидзе, Леля Джавахишвили, Мери Арабидзе, Саломе Мелия и Софии Гветадзе завоевали серебро командного чемпионата Европы в словенском городе Терме-Чатеж. Их результат составил 15 очков. На первом месте россиянки с 18 баллами. Бронза досталась сборной Азербайджана (12 очков).

Дзагнидзе и Джавахишвили показали лучший результат турнира на первой и второй досках соответственно, а Дзагнидзе в семи партиях набрала 5.5 очка. Джавахишвили в 8 партиях набрала шесть баллов, передает Sputnik Грузия.