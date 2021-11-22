В России выявили 35 681 новый случай коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 35,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 319 (6,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 786, в Петербурге - 2 215, в Московской области - 1 784. В Краснодарском крае новых случаев 991, в Крыму - 814, в Ставропольском крае - 534, в Дагестане - 205, в Кабардино-Балкарии - 122, в Чечне - 106, в Адыгее - 101, в Северной Осетии - 96, в Карачаево-Черкесии - 85, в Ингушетии - 80.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 9 366 839 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 28 713 человек, за весь период - 8 053 643 человека.

Умер за сутки 1 241 пациент с коронавирусом, с начала пандемии - 265 336 человек.