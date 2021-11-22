На Кубани розничные магазины можно посещать по QR-кодам

Ужесточение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, начали действовать в Краснодарском крае с сегодняшнего дня. Так, объекты рознично торговли, бытовых услуг, бассейны, спортзалы и массовые мероприятия совершеннолетние граждане могут посещать при наличии QR-кодов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Исключение составляют магазины с товарами первой необходимости, аптеки и продовольственные магазины.

Ранее сообщалось, то на минувшей неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал ужесточение ограничений.