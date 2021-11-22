Число жертв отравления в семье на Дону возросло до трех

Число жертв отравления неизвестным веществом в семье в станице Бессергеневской в Ростовской области, где накануне умерли два ребенка, увеличилось до трех, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По его словам, скончалась еще одна девочка.

Ранее сообщалось, что накануне пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила, что семья из шести человек отравилась неизвестным веществом в станице Бессергеневской.

"В реанимации скончалась еще одна девочка", - приводит слова собеседника ТАСС.

В настоящее время следователи проверяют ряд версий отравления.