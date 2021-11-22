Сержа Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет

Экс-президента Армении, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого на основании показаний предпринимателя Сильвы Амбарцумян, сообщил в Facebook его адвокат Амрам Макинян.

"Только что получил оповещение от начальника управления антикоррупционного комитета Мушегяна, что второй президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в качестве обвиняемого. Весь комизм ситуации состоит в том, что в течение 3,5 лет после изучения показаний Сильвы Амбарцумян сегодня решили, что она дала взятку и Сержу Саргсяну", - написал он.

Адвокат подчеркнул, что Саргсяна еще два года допрашивали по делу о взяточничестве в качестве свидетеля, однако до настоящего времени никаких новых обстоятельств не появилось.