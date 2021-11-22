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"Лады" едва не погубили девушку в Грозном

&quot;Лады&quot; едва не погубили девушку в Грозном

Один человек пострадал в результате автоаварий в Висаитовском районе Грозного, информирует пресс-служба МВД по Чечне.

Сообщается, что водитель "Лада-Гранта", двигаясь по ул. В. Алиева развернулся, не убедившись в безопасности проезда, и допустил столкновение с "Ладой-Самара-21130", за рулем которой находился местный житель.

В результате аварии пассажирка "Лады-Гранты" с телесными повреждениями доставлена в городскую клиническую больницу №1 Грозного.

По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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