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Коронавирус пошел на спад в Крыму

Коронавирус пошел на спад в Крыму

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки составило 814 человек, информирует сайт регионального Минздрава.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 21 ноября 2021 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 114 716 положительных на COVID-19", - сообщает ведомство, уточняя, что за сутки на коронавирус обследованы 4 035 человек.

Согласно данным Минздрава Крыма, за 24 часа выздоровели 811 человек, за весь  период пандемии выздоровело 102 389 человек.

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