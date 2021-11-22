К лечению Саакашвили подключат психолога и психиатра

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что пациенту может понадобиться помощь психолога и психиатра, пишет ТАСС.

В настоящее время Саакашвили находится на реабилитации после длительной голодовки в военном госпитале города Гори.

"У него [Саакашвили] есть общая слабость, головные боли, прыгает артериальное давление. Все идет так, как мы хотим, однако это не означает, что все уже хорошо. Мы должны пройти рефидинг (метаболические нарушения при возобновлении питания), а потом заняться другими проблемами. Я думаю, что необходимо добавить психиатра и психолога, чтобы продолжить лечение", - сообщил Кипшидзе после осмотра пациента.

Напомним, Саакашвили голодал с 1 октября, когда был арестован, по 20 ноября, когда был переведен в военный госпиталь.