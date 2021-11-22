В Руспродсоюзе рассказали, какие продукты резко подорожают в декабре

Помидоры, огурцы и зелень вырастут в цене незадолго до новогодних праздников, рассказала представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Рост цен на свежие овощи зимой объясняется тем, что в холодное время года овощи на прилавок попадают из теплиц или из-за границы. Летний и осенний урожай уже распроданы, пояснила специалист.

Нагайцева посоветовала закупить овощи до подорожания, если есть возможность сохранить их свежими.

Также к Новому году краткосрочно подорожают куриные яйца, отметила эксперт.