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В Руспродсоюзе рассказали, какие продукты резко подорожают в декабре

В Руспродсоюзе рассказали, какие продукты резко подорожают в декабре

Помидоры, огурцы и зелень вырастут в цене незадолго до новогодних праздников, рассказала представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Рост цен на свежие овощи зимой объясняется тем, что в холодное время года овощи на прилавок попадают из теплиц или из-за границы. Летний и осенний урожай уже распроданы, пояснила специалист.

Нагайцева посоветовала закупить овощи до подорожания, если есть возможность сохранить их свежими.

Также к Новому году краткосрочно подорожают куриные яйца, отметила эксперт.

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