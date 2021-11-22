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Партия "Лело" в Грузии прекращает бойкот работы парламента

Партия &quot;Лело&quot; в Грузии прекращает бойкот работы парламента

Грузинская оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" начиная с сегодняшнего дня прекращает бойкот работы парламента, который был объявлен 2 ноября с требованием доставить экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

 Об этом сообщил член партии Григол Гегелия, отметив, что фракция переходит к работе в обычном режиме. "Этот бойкот был объявлен из-за конкретной и ясной причины. Мы будем использовать все существующие у нас рычаги и впредь", - приводит слова Гегелии ТАСС.

Напомним, что у фракции семь мандатов в 150-местном парламенте Грузии.

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