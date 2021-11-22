Казахстан подморозит 23, 24 и 25 ноября

Согласно прогнозам синоптиков Казгидромета в Казахстане 23, 24 и 25 ноября на территории республики сохранит свое влияние Северо-западный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. "Циклон по-прежнему сохраняет неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно в виде снега), на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег", - говорится в прогнозе.

"Понижение температуры воздуха на западе, северо-западе, севере ночью от минус 2-10 до 18-23 мороза, днем от 5 мороза - 5 тепла до минус 5-15, в центре и на востоке ночью 0-8 мороза, днем минус 3 - плюс 3 градуса. В южных регионах температура воздуха ночью минус 6 - плюс 3, днем 9-17 тепла", - приводит прогноз Sputnik Казахстан.

Также на территории Казахстана также прогнозируются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине с метелью.