Как пройти ревакцинацию от коронавируса в Узбекистане

В Узбекистане стартовала добровольная ревакцинация граждан от коронавируса.

Бустерную (дополнительную) дозу вакцины можно получить с 17 ноября, следует из поручения главного санврача республики. Ревакцинация призвана повысить иммунитет населения против коронавирусной инфекции.

Ревакцинироваться могут только те граждане, кто полностью вакцинировался от коронавируса минимум шесть месяцев назад. Ревакцинация добровольна, можно самостоятельно выбрать препарат, а также пункт вакцинации - любой из тех, где проводится вакцинация от COVID-19.

Ревакцинация от коронавируса введена во многих странах мира, так как титр антител к вирусу со временем падает, а новые штаммы требуют большей защиты.