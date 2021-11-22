Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Ереване задержали 18 участников акции протеста

В Ереване задержали 18 участников акции протеста

Полиция Армении сообщила о задержании 18 активистов, которые перекрыли улицы и мосты в Ереване. Они требовали от главы правительства Никола Пашиняна отказаться от подписания документа о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, сообщает пресс-служба ведомства.

"18 человек были задержаны в ходе уличных акций в Ереване из-за отказа выполнить законные требования полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники планируют после полудня организовать митинг у здания кабинета министров.

1635 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!