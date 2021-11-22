Ковид диагностирован у 1 851 жителей Грузии

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 851, сообщает официальный сайт StopCov. От болезни скончались 55 человек.

Также за отчетный период 24 часа от коронавируса вылечились 5 530 человек.

"Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 8,41%, за последние 14 дней - 9,25%, за последние семь дней – 8,97%", - приводит данные Sputnik Грузия.

За минувшие сутки сделано 22 012 теста, в том числе 13 137 на антиген и 8 875 ПЦР-тестов.