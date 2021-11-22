В США автомобиль врезался в рождественское шествие, погибли пятеро

В городе Уокешо (штат Висконсин, США) погибли пять участников рождественского парада - в толпу врезался автомобиль.

"На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в заявлении местной полиции, опубликованном в Facebook.

Как минимум три человека госпитализированы в критическом состоянии. Среди пострадавших оказались католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

Число пострадавших в ЧП может увеличиться, многие из них самостоятельно добираются до больниц. Улица, на которой произошла трагедия, будет перекрыта до 12:00 (21:00 мск), предприятия в этом районе на это время также останутся закрытыми.

Ведется расследование произошедшего.

В участников шествия врезался внедорожник. Местные правоохранители сообщают, что им удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия", но не уточняется, является ли он водителем автомобиля.

Сотрудники ФБР "в рамках стандартной практики оказывают поддержку местным правоохранителям".