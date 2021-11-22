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В тюрьмах Грузии принимают передачи к празднику Гиоргоба

В тюрьмах Грузии принимают передачи к празднику Гиоргоба

В пенитенциарных учреждениях Грузии по случаю православного праздника Гиоргоба начинается прием передач для заключенных, информирует Специальная пенитенциарная служба, уточняя, что прием передач для заключенных начнется 22 ноября с 10:00 и продлится до 19:00.

"Специальная пенитенциарная служба обеспечит беспрепятственный процесс приема посылок", - приводит сообщение Службы Sputnik Грузия.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на 1 октября, в грузинских тюрьмах содержалось 9 387 заключенных, из которых 3,3 тыс отбывает сроки за особо тяжкие преступления, еще 3,3 тыс осуждены за тяжкие преступления.

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